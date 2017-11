Möödunud nädalavahetusel Walesi MM-rallil triumfeerinud Elfyn Evans sai rõõmustava teate. Nimelt palkab M-Sport mehe oma järgmise aasta põhitiimi, vahendab Autosport.



Sel hooajal MM-karussellis DMACKi autoga kaasa löönud britt sai oma võimaluse just tänu Tänaku Toyotasse siirdumisele. Kuigi ametlikult pole veel sellel kinnitust tulnud, siis Autospordile teadaolevalt on allkirjad juba paberile pandud.



Lisaks töötab Malcolm Wilson Autospordi andmetel endiselt ka selle kallal, et tiimi esisõitjaks jääks viiekordne maailmameister Sebastien Ogier.



2013. aastal WRC sarjas debüteerinud Evans tõusis esmakordselt poodiumile kaks aastat tagasi Argentina rallil. Üldse on mees pjedestaalile kerkinud viiel korral.