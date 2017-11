Septembrikuu viimasel päeval sai sõudja Tõnu Endrekson (38) kaela oma karjääri 11. täiskasvanute tiitlivõistluste medali. Seejärel algas puhkus. Auga väljateenitud ja alati mõnus.

Kolme lapse isa oktoobrikuu möödus koduselt, Pärnumaal Tori vallas. Seal on tal pealt hektari suurune majapidamine, kus toimetamist jagub. Nagu Endrekson ise ütleb, kõik, mis suvel tegemata jäänud, tuleb sügisel ära teha.

Kohtume Endreksoniga esmaspäeval Pärnus ehk täpselt kuu pärast MMi medalivõitu. Kusjuures paar tundi varem alustas ta ametlikult uueks hooajaks ettevalmistust. Jah, 38aastane vägilane jätkab sportlaskarjääri. Miks? Kuidas abikaasa Grete sellesse suhtub? Alljärgnev muhe intervjuu, nagu sõudjatele omane, puudutab nii neid kui ka mitmeid ajatumaid teemasid.

Olen lugenud, et Kristina Šmiguni pidi jõuga puhkama sundima. Oled Sa hea puhkaja?

Mis asi on puhkus? Seda ei ole, et istuksin käed rüpes ja midagi teha ei ole. Et nüüd puhkan. Nii palju muid asju on teha. Sõudmisest puhkan, aga muud füüsilist tööd on nii palju. A’la sae puid, lõhu puid. Pole küll ahjuküttega maja, aga saunaahi tahab ka oma.