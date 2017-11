Täna õhtul võivad San Paolo staadionil nii mõnegi poolehoidja püksid poolde vinna vajuda, sest nimelt on Napoli ja Manchester City fännidel keelatud püksirihmaga Meistrite liiga mängule siseneda.



Kummalise keelu põhjust tuleb otsida kahe nädala tagusest ajast, kui samad klubid omavahel Inglismaa vastamisi läksid. Siis sattusid meeskondade fännid linnas mitut puhku ninapidi kokku ning relvadena läksid käiku just püksirihmad. Kähmluste käigus sai viga vähemalt kolm inimest ning üks Napoli poolehoidja istub selle pärast ka viis kuud vahi all.



Kuivõrd tänane keeld kehtib ainult staadionil võib eeldada, et sissepääsude lähistele pannakse püsti prügikonteinerid või n-ö kogumispunktid, kuhu oma rihma kohtumise ajaks hoiule saaks jätta. Sellegipoolest kehtib jabur nõue nii meeskonna fännidele, staadionitöötajatele kui ka meedia esindajatele.