Eelmisel aastal ülekaalukalt iluvõimemises Eesti meistriks kroonitud Janika Vartlaan hakkab esindama Ukraina koondist.

"Rahvusvahelise Võimlemisliidu (FIG) otsus, et Janika Vartlaan võib edaspidi võistelda Ukraina lipu all, tuli kaks päeva tagasi," vahendab ERRi spordiportaal Ukraina alaliidu esindaja sõnu venekeelsele uudisteportaalile.

Eesti Võimlemisliidu juhatuse liige Natalia Inno sõnas, et topeltkodakondsust omav sportlane pidi valima, millist riiki esindama hakata: "Kui sa saad 18-aastaseks, siis peab selle otsuse tegema."

"Ukraina koondisesse pääsuks on nüüd hea hetk, kuna olümpiapronks Anna Rizatdinova ootab last ja Victoria Mazur abiellus ja lõpetas sportlaskarjääri. Me üritasime Vartlaani veenda ka Eesti eest võistlema, kuid kahjuks otsustas neiu koos oma perega teisiti," lisas Inno.