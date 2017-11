Eesti üks paremaid maanteerattureid, Katjuša-Alpecini ridades oma tegevuse lõpetanud Rein Taaramäe avab cyclo-crossi hooaja laupäeval Narvas peetaval Soudal CX Karikasarja 6. etapil. Kui joonele tuleb ka sarja üldliider Caspar Austa (TÜ ASK), saame näha haaravat duelli.

Taaramäel on kaasas ka kott kasutamata Katjuša-Alpecini varustust, mida ta soovijatele ülisoodsate hindadega müüb. Saadav tulu läheb Rein Taaramäe Rattakooli noortele, kirjutab Spordipartner.ee



Narva CX rada jookseb võimsa Narva jõe kallastel, otse Hermanni kindluse all. Rattureid ootab liivarand ja lõõtsuvad tuuled, kiired asfaldilõigud ning libedad trepid. Üle jõe paistab meie idanaaber Venemaa.



Meeste eliidis juhib kokkuvõttes Austa 494 punktiga, talle järgnevad soomlane Simo Sohkanen 480 ja Reiko Rosenthal 449 silmaga. Naistest on võimas üldliider Mari-Liis Mõttus 428 punktiga, Merili Sirvelil on 291 ja Mathilde Manuela Nigulil 282 silma.



Soudal Eesti CX Karikasarja viimane etapp toimub 11. novembril Tallinnas.

"Narva cyclokross sõidetakse juba laupäeval. Otsustasin, et avan ka oma krossi hooaja ja tulen matkan ralli läbi," kirjutas Taaramäe oma Facebooki lehel. "Vean ka kaasa kohvri täie uusi kasutamata Katusha varustust, kes kohale tulevad saavad head manti üli special soodsate hindadega minu enda käest osta. Kel mida iganes vaja astugu ligi ja küsigu julgesti. Kogu summa läheb RTR noorte rattakoolile."