Möödunud nädalavahetusel oma viienda maailmameistritiitli kindlustanud Sebastien Ogier pole oma tuleviku osas veel otsust langetanud. Küll tunnistas legendaarne prantslane, et valikuid on mitmeid: jätkata M-Spordis, siirduda Citroeni või Hyundai ridadesse või üldse karjäärile joon alla tõmmata.

33aastane prantslane tunnistas pärast Wales rallit, et praegune viies tiitel on tema jaoks kõige emotsionaalsem. Suvel elas mees Soome MM-rallil üle kaks hirmsat õnnetust. Esimese testimisel ning teise ralli avapäeval. Kui Ogierilt küsiti, kas pärast avariisid kaalus ta ka rooli tagant püsti tõusmist, vastas mees jaatavalt.



"Ma kaalusin seda. Sellised hetked nagu praegu panevad sind mõtlema nende riskide peale, mida võtad, eriti testides," sõnas piloot vahetult pärast tiitlivõitu meediale. "Tol hetkel [Soomes] ei saanud ma mitte midagi teha, see oli lihtsalt tohutu ebaõnn. Suur kivi tee peal. Täisgaasiga kurvis polnud võimalustki seda vältida. Avarii kihutas minu suunas, mitte vastupidi."

Ogier tunnistas, et pärast lapse sündi hindab ta rohkem kodus pere seltsis veedetud aega. Kuid sellegi poolest kutsub süda endiselt ralliradadele.



"Naudin väga seda aega, mis saan kodus oma poja ja naisega veeta," lausus prantslane. "Loomulikult näen nüüd asju natukene teise nurga alt, kuid selline nädalavahetus... Olgugi, et ma ei võitnud sel korral, nautisin ma rooli taga igat hetke. Eriti kui sinu taltsutada on WRC sarja kiireim auto."



"Ma arvestan väga paljude asjadega, et hoida ralli- ja pereelu tasakaalus," kinnitas Ogier. "Kergelt ei sünni ükski otsus, kuid olen teiega hetkel aus. Ma veel kaalun oma variante ega pole otsust vastu võtnud."