Rallihooajal on jäänud sõita veel üks etapp ning seetõttu on aega ka kokkuvõteteks. Kõik rallifännid saavad järgneva kaheteistkümne päeva jooksul hääletatda WRC kodulehel aasta parimate valimisel.



Tänavuse hooaja parimad kuulutatakse välja pidulikul galal, mis järgneb Austraalia rallile. 20. Novembril Sydney Kaasaegse Kunsti Muuseumis toimuvale üritusele on kutsutud üle 250 piloodi, kaardilugeja, tiimibossi ja muu rallimaailmaga seotud inimese.



Oma hääle Ott Tänaku poolt saab anda SIIN. Alates homsest on võimalik parima kaardilugeja valimisel hääletada ka Martin Järveoja poolt. Lisaks parimale piloodile ja kaassõitjale kuulutatakse parimad veel seitsmes kategoorias.