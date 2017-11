Täna selgus 2017. aasta FIBA 3x3 korvpalli edetabel, mille alusel jagatakse pääsmeid 2018. aasta maailmameistrivõistlustele, mis toimuvad juunis Filipiinidel. Euroopast sai meeste arvestuses viimase MMi pileti ka Eesti, kes edestas Prantsusmaad vaid 15 120 punktiga.

“Võib öelda, et tegemist on normaalaja lõpu ühepunktise võiduga, sest 11 miljonilise punktiskoori juures saada viimane pääse vaid 15 000 punktise eduga on ülinapp võit," hindas tänavakorvpalli korraldaja Reigo Kimmel lõppseisu. Tema sõnul andis ühele mängijale samapalju punkte Kanepi 3x3 Streetballi eelviimane ehk seitsmes koht. Prantsusmaa esialgsetel andmetel 3x3 MMile ei pääsenud, vahendab tänavakorvpall.ee.

Olümpiaalal maailmameistrivõistlustele pääsemine on Eesti korvpallile ajalooline saavutus, mille kordamine läheb tulevikus väga raskeks, sest sel aastal edestas Eesti maailma edetabelis mitmeid suuri korvpalliriike. Lisaks Prantsusmaale jäid MMilt välja Saksamaa, Itaalia, Kreeka, Türgi, Ungari, Leedu, Hispaania ja mitmed teised riigid, kus ka 3x3 korvpall on kõrgel tasemel.