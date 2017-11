Eesti jalgpallikoondis kohtub järgmise nädala neljapäeval Helsingis Soomega. Põhjanaabrid teatasid täna 21 mängijat, kes sõprusmatšiks Eesti vastu koosseisu kuuluvad.

Soome võõrustab naabreid tugeva koosseisuga ning kohal on ka Saksamaa kõrgliigas mängivad Lukas Hradecky (Frankfurdi Eintracht), Niklas Moisander (Bremeni Werder) ja Joel Pohjanpalo (Leberkuseni Bayer). Lisaks liitub koondisega ka 23aastane Itaalia kõrgliigas palliv Sauli Väisänen (SPAL).

Kõik eelmainitud mehed on oma klubide juures head hoogu näidanud. 27aastane Tšehhis sündinud Hradecky on kõigis senipeetud Bundesliga matšides Frankfurdi väravat kaitsnud. 32aastase keskkaitsja Moisanderi hooaja algus jäi vigastuse tõttu vahele, kuid viimases viies liigamängud on ta Bremeni eest väljakul olnud 90 minutit, kahel korral on soomlane kandnud ka kaptenipaela. Pohjanpalol on Leverkuseni särgis kirjas neli matši ja üks värav.