Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas täna, et Venemaa suusataja Aleksandr Legkov jääb dopingireeglite rikkumise tõttu ilma Sotši olümpial võidetud medalitest. See omakorda tähendab, et keegi saab rõõmustada poodiumile tõusmise üle. Legkov kaebab ROKi tänase otsuse suure tõenäosusega siiski Rahvusvahelisesse Spordikohtusse (CAS) ja lõplik lahend selgub ilmselt alles kuude, kui mitte aastate pärast. Venelane võitis kuldmedali 50 km klassikadistantsil ja hõbeda meeste 4x10 km teatesõidus. Kui Legkov peaks 50 km kuldmedalist lõplikult ilma jääma, kerkib tema asemel olümpiavõitjaks kaasmaalane Maksim Võlegžanin, hõbedale tõuseb venelane Ilja Tšernoussov ja ühe olümpiamedali oma kogusse saab juurde Martin Johnsrud Sundby.

Teatesõidus tõuseks Venemaa asemel teiseks Prantsusmaa ning medali lisandumise puhul saaks taas rõõmustada Sundby, sest neljandana lõpetas toona Norra. Koosseisu kuulusid veel Eldar Rönning, Chris Jespersen ja Petter Northug

Küll aga lisab asjale vürtsi, et Võlegžanin kuulus kuue Venemaa suusataja hulka, kellele Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) 2016. aastal esialgse võistluskeelu. Sarnaselt Legkovi juhtumile toetuti ka Võlegžanini puhul skanaalsele McLareni dopinguraportile. Pole võimatu, et ROK lähiajal ka Võlegžanini osas otsuse langetab. Kui ka tema süü peaks piisavaid tõendeid leidma, saab olümpiavõitjaks hoopis Tšernoussov, Sundby kerkiks omakorda hõbedale ja pronksi saaks valgevenelane Sergei Dalidovitš. Muuhulgas tasub mainida, et ka Tšernoussovi kohale on erinevad dopinguraportid tumedaid pilvi kergitanud. Seega pole ilmvõimatu, et medalile tõuseks muidu kuuendana lõpetanud prantslane Robin Duvillard.