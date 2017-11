Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan kuulub tänases Meistrite liiga matšis Liverpooli algkoosseisu. Inglismaa suurklubi võõrustab kodustaadionil Sloveenia meistrit Maribori.

Viljandis sündnud mees moodustab täna Liverpooli keskkaitsepaari koos Kameruni koondislase Joel Matipiga. Tegemist on ajaloolise päevaga, sest kunagi varem pole ükski eestlane Meistrite liiga põhiturniiril algkoosseisu kuulunud.

📋Here’s how #LFC line up v @nkmaribor tonight… pic.twitter.com/qeMyFX49YK

Tegelikult ongi Klavan ainus eestlane, kes sellel turniiril väljakul on käinud. Tema esimene etteaste Meistrite liiga alagrupiturniiril leidis aset 2009. aasta 29. septembril, kui eestlase koduklubi võõrustas Liege’i Standardi meeskonda. 1:1 viigiga lõppenud kohtumises sekkus Klavan vahetusest ja sai väljakul olla kaheksa minutit.

All set for a night under the Anfield lights... 🏟 pic.twitter.com/tdNjh3TSlm