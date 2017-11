Aasta algul kerkis Klavan pilvepiirile, teenides lepingu Hollandi meistri AZ Alkmaariga. Vähe sellest: treener-legend Louis van Gaal usaldas noore mehe hoobilt algrivistusse. Kevadel krooniti Klavan & Co tšempioniks – uus peatükk Eesti jalgpallilukku sai kirjutatud.

Suvel van Gaal lahkus, asemele tuli mängija-legend Ronald Koeman. Klavan sattus vahetult enne hooaega lõikuslauale. Nüüd on laul suurklubis lauldud, arvati. Aga uskmatud Toomad said ninanipsu: tähtsate mängude alates oli Klavan tagasi pildil.

Siis algas sõit Ameerika mägedel: algkoosseisus, varus, pealtvaataja, varus, algkoosseisus... Koeman otsis ja otsis.

"Kogu süüd ma endale ei taha võtta."

Üleeile õhtul võtsid otsingud Meistrite Liiga kodukohtumises Liege’i Standardiga uue pöörde. Umbes 60. minutil, kui vasakkaitsja Sebastien Pocognoli põlvele haiget sai, saatis Koeman Klavani sooja tegema. 22 minutit hiljem lippas Klavan väljakule ja tegi Eesti jalgpalliajalugu.

Vaid üheksa minutit hiljem muutus Klavani ja Koemani õhtu aga süngeks. Eduseisust sai viik, viigiväravas jäi vähemalt osa pattu Klavani hingele.

"Jah, värava lõi minu mees, aga kogu süüd ma endale ei taha võtta. Vajusime kõik liiga oma kasti ära, keskkaitsjad kaotasid õhuvõitluse. Õnnemäng, kuhu pall sealt kukub. Kukkus täpselt minu selja taha, taolises olukorras on ründajal alati eelis," selgitas Klavan.

"Kaotusetunne on," jätkas 23aastane vutimees, kes andis pärast mängu elu teise dopinguproovi. "Olime neist üle, seda valusamalt see kaotus - no punktidekaotus - mõjub. Emotsioonid on selle värava juures. Et ma ise ajalugu tegin, jõuab ehk kohale hiljem."

Klavan jalal trampijast: "Ta tegi seda meelega!"

Et Klavani õhtu eriti sisutihe oleks, trampis väravalööja Moussa Traore paar minutit enne saatuslikku hetke eestlase jalal. Karistust ei järgnenud.

"Päris karm olukord oli. Pääsesin isegi kergelt, aga jalg valutab endiselt, saapakorkide jäljed on näha," lausus Klavan eile lõunal. "Ta pidi seda tegema meelega – vaatas veel alla, nägi mu jalga. Väga imelik, et keegi neljast kohtunikust ei märganud, mis toimus."