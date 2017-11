„Ma arvan, et see Eesti meistritiitel nii uhke ka ei ole,“ lausub ta. „See on omaette saavutus, aga niiviisi üle linna käed taskus hõlmad lahti kõndida ei saa. Eks ma olen uhke ja meeskond on uhke, aga ära tõusta ei saa.“

Pere on teda alati toetanud. Just Tartus tegi ta ohtralt individuaaltrenni. Ega polnud vaja kaugele minnagi, isa oli aeda täitsa korraliku jalgpalliplatsi meisterdanud. Kui muid kohustusi ei olnud, võttis Miller palli ning asus tegutsema.

„Ma olen isale väga tänulik, et ta mulle selliseid võimalusi pakkus,“ sõnab ta nüüd. „Sain treenida, lööke harjutada, trikitada ja tehnikat arendaa. Kui ma koolist tulin ja trennis ära käisin, siis isegi pimedatel õhtutel panin prožektorid tööle ja läksin toksima.“

Eesti koondist kolmel korral esindanud Miller tegeles nooruspõlves ka märksa ohtlikemate aladega – liugles lumelauaga ning kimas ralliautoga. Esimest hobi sai harrastatud näiteks Soomes ning Kuutsemäel. Jõuvankri rooli istus ta kodulähedastel ralliradadel, inspiratsiooniks kindlasti rallisõitjatest sugulased Kruudad.

„Kaardilugejaks või kõrvalistujaks ma ei julge istuda, see on juba teine tase,“ räägib ta, kuidas ta praegu mineviku lemmikutesse suhtub. „Lumelaud on ammu maha müüdud, nüüd on esmane prioriteet jalgpall! Eks lumelaud on fun, aga elus tuleb valikuid teha, ei saa ennast lolliks kukkuda.“