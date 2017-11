„Märksõnaks on põlvkondade vahetus. Eks need mängud on sellisel skaalal, et oluline pole mitte võit, vaid osavõtt,“ tunnistas Eesti Olümpiakomitee (EOK) täitevkomitee liige Reet Hääl eile, kui Pyeongchangi taliolümpiani jäi täpselt sada päeva. Tõsi, reaalset medalilootust meile Lõuna-Koreast ei terenda. Spordis on aga kõik võimalik ning üllatusi võib sündida seegi kord. Et see juhtuks, peab kõik paika loksuma.

Nõnda on väga tähtsal kohal atleetide riietus, mille taha olümpiamängudel ükski eestlaste tulemus jääda ei tohiks. EOK kasutuses rõivaste tipptehnoloogia, mida pakub maailmakuulus firma Salomon.

„Hingavam, kergem ja paremini seljas istuv - kõik need kolm võlusõna on Salomoni kollektsiooni puhul ellu viidud,“ jagus Sportland Eesti tegevjuhil ja sportlaste rõivaste eest vastutava Gerd Kiilil vormi kohta vaid kiidusõnu. Märkimisväärne on tõik, et sama tehnoloogiaga spordiriideid kannab olümpiamängudel ka kogu Prantsusmaa koondis, kus ka Salomoni peakontor asub.

Kvaliteetne, kuid lihtne