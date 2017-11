Jäähoki Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamatšis võitis Robert Rooba koduklubi Jyväskylä 3:1 Tampere Tapparat ja läheb korduskohtumisele vastu kaheväravalises eduseisus.

"Väga kõrgetasemeline ja -tempoline mäng," vahendab ERRi spordiportaal Rooba sõnu. "Selliste mängude võitmine on suur asi. Oli tunda juba play-off'i hõngu. Tavalises hokis mängitakse play-off'i alles kevadel, nii et huvitav kogemus. Ei olnud selles mõttes küsimust, et minu arust olime väljakul parem meeskond."

Kaheksandikfinaali korduskohtumine peetakse järgmisel teisipäeval Tamperes.