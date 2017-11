Ragnar Klavan aitas oma leivaisal FC Liverpoolil alistada Meistrite liiga neljandas voorus Maribori 3:0. Tegemist oli esimese korraga, kui mõni eestlane klubijalgpalli kõrgeimas sarjas põhikoosseisu on pääsenud ning Liverpooli linna meediaväljaanded jäid meie mehe esitusega rahule.

Portaal This is Anfield hindas eestlase esitust kümnepalli süsteemis hindega 7.

"Mänguõhtul polnud tal palju tegemist, kuna vastased kordagi reaalset ohtu meie väravale ei kujutanud. Selles hoolimata suutis ta oma vähesed hetked palliga ilusasti ära kasutada," kirjutas portaal eestlase kohta.



Kõrgeima hinde pälvisid eile Emre Can ja Roberto Firmino, kes said esituse eest hindeks 8. Mängu parima auhinna pälvis This is Anfieldi lehe poolt sakslane.

Liverpool Echo hindas eestlase mängu 6 punkti vääriliseks.



"Piisavalt aega palliga ümber käia, et demonstreerida oma värskelt avastatud oskusi. Samas Liverpool domineeris mängu nii kindlalt, et ta oleks võinud suuremas osas ka mitte väljakul viibida," oli kirjas Echo kodulehel.



Nemad väljastasid hinde 8 vaid Trent Alexander-Arnoldile, tunnistades ta ka mängu parimaks.