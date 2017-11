Hispaanias on juba pikemat aega ringlemas kuulujutud, et Cristiano Ronaldo soovib Realiga oma lepingut uuendada, et tema ja Lionel Messi palganumbrid samale tasemele tõuseksid. Viimaks võttis sel teemal sõna ka portugallane.

Pärast eilset 1:3 allajäämist Tottenhamile sõnas Ronaldo, et säärased jutud võib sisuliselt kuu peale saata.



"Mul läheb Madridi Realis väga hästi. Mul on jäänud veel neli aastat lepingut ja ma ei hakka seda uuendama, mul on kõik korras," sõnas mees pärast mängu beIN Sportsile.

Hispaania kuninglikul klubil on käimas hetkel keeruline periood. Olgugi, et meeskond on tulnud kahel aastal järjest Meistrite liiga võitjaks, pole tänavu nende mängupilt olnud suurem asi.

Eile jäädi Meistrite liigas 1:3 alla Tottenhamile ning pärast nädalavahetusel saadud šokeerivat 1:2 kaotust Gironale, jäävad Zinedine Zidane hoolealused koduliigas Barcelonast maha juba kaheksa punktiga.

"See on halb, et me kaotame, sest oleme võitudega harjunud. Meil on käsil halb periood," tunnistas Ronaldo. "Kindlasti pole asjad läinud nii nagu soovime, aga see on osa jalgpallist. Meil on käsil kehv seeria, kuid tahame selle ümber pöörata ja olen kindel, et seda ka teeme."