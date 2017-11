Jalgpalli Meistrite liiga neljas mängudevoor on selja taga ja aeg on taas põnevamad numbrid teieni tuua.



Esimest korda jooksis Meistrite liiga kohtumises algkoosseisus väljakule eestlane. Ragnar Klavan sai selle saavutusega hakkama eile, kui kuulus kohtumises Mariboriga Liverpooli klubi põhikoosseisu.

178 väravat on Manchester City särgis löönud nüüd Sergio Agüero kõikide sarjade peale. Rekordi enda nimele võtmiseks kulus argentiinlasel 264 mängu. Varasem rekord kuulus 177 tabamusega Eric Brooksi nimele.

13 väravas on Mohamed Salah olnud tänavusel hooaja osaline. Egiptuse pallur on andnud kolm resultatiivset söötu ning kõmmutanud ise kümme.

Kuus inglast on nüüd Meistrite liiga raames Madridi Reali võrku nahkkera suutnud virutada. Dele Alli liitus uhke klubiga, kus ootasid ees David Beckham, Paul Scholes, Alan Smith, Steven Gerrard ja Danny Welbeck.

Üheksa aastat läks aega, et Madridi Real kogeks Meistrite liiga alagrupiturniiril taas kaheväravalist kaotust. Viimati juhtis see 2008. aasta novembris, kui jäädi 0:2 alla Juventusele.



Üldse oli Hispaania klubil alagrupiturniiril käimas 30mänguline kaotusteta seeria, sest viimati tunti kaotusekibedust 2012. aastal, kui jäädi 1:2 alla Dortmundi Borussiale.



Meistrite liiga ajaloos oli tegemist alles kuuenda korraga, kui Cristiano Ronaldo on pärast värava löömist pidanud platsilt lahkuma kaotajana.