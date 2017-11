Liverpooli peatreener Jürgen Klopp oli pärast 3:0 võitu Maribori vastu küll tulemusega rahul, kuid nentis, et kohati polnud mängupilt kõige sujuvam.



"Esimene poolaeg ei mänginud me just kõige atraktiivsemat jalgpalli," tunnistas sakslane. "See oli sarnane meile viimasele kohtumisele (Huddersfield Towni vastu - K.J), kui sõnasin poolajal meestele, et jääge kannatlikuks."



"Teisel poolajal - lihtsalt fantastiline värav [Salahi poolt], hea ajastus, hea tsenderdus. Teine värav oli samamoodi filigraanne, kui väiksel alal palliga mängiti. Ma olen tulemusega rahul. Me ei näidanud oma parimat mängu, kuid tõime kolm punkti koju," lausus Klopp.



Teist mängu järjest eksis Liverpool penaltil. Kui nädalavahetusel oli patustajaks Mo Salah, siis eile eksis 11meetri karistuslöögile James Milner. "Muidugi see ei meeldi meile, aga tänane penalti oli hästi löödud. Lihtsalt tõrje oli veel parem," arvas peatreener. "Küll me leiame selle mängija."

Lisaks kiitis Klopp alles teist korda põhikoosseisu kuulunud Alex Oxlade-Chamberlaini mängu. "Meil on praegu puudu Mane, Coutinho, Lallana ja nüüd ka Wijnaldum. See ei pane meid kergesse olukorda, kuid oleme hästi mehitatud. Ta [Oxlade-Chamberlain] oli avapoolajal aktiivne. Ta tegi palju häid asju, olen ta mänguga rahul," sõnas sakslane.