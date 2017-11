Toyota Gazoo Racing rallitiim andis paar päeva tagasi mõista, et nende uue Yarise mudel projekteeritakse ja valmistatakse rallitiimi vajaduste põhjal.



Kindlasti oli Ott Tänak säärasest käigust teadlik enne, kui ta Tommi Mäkineni tiimi poolt pakutud lepingule alla kirjutas. Nimelt tahab Toyota turule tuua uue Yaris GRi, mis on Jaapani autofirma poolt välja antav uus erimudel, mida oleks kergem WRC autoks modifitseerida.

Päris nii lihtne see muidugi pole. Vastavalt sarja reeglitele peavad tehasetiimid suutma aasta jooksul müüa vähemalt 25 000 mudelit, enne kui Yaris GRile WRC luba antakse.



Gazoor Racingu boss Shigeki Tomoyama usub aga, et too tähis on saavutatav. "Adume selgelt, mis situatsioonis me hetkel oleme," lausus jaapanlane. "Peame teistega konkureerimiseks oma masina uuesti üles ehitama ning uue põlvkonna Yaris ongi täpselt selleks mõeldud."

Suurimate erinevustena toob tiimiboss välja vedrustuse kinnituspunktide asukoha muutuse, mis annab masinale suurema paindlikuse. Lisaks plaanivad nad muuta auto kaalu. "Rallimasinad on tihti natukene alakaalus. Vajadusel lisatakse masinasse lisaraskusi, et auto tasakaaluga paremini mängida," lausus Tomyama.



Uhked plaanid ei saa aga paraku reaalsuseks enne 2020. aastat ning senimaani peavad Toyota piloodid hakkama saama vanade masinatega ning nendega tiitlid koju tooma. Järgmisel aastal kihutavad lisaks Tänakule Toyota roolis ka soomlased Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi.

Jaapani autotootja plaan võib lüüa pea peale kogu senise WRC maailma. Nimelt keelavad praegused reeglid spetsiaalselt MM-sarjaks masinate tootmise ning nii mõnedki asjatundjad ootavad huviga, kuidas rahvusvaheline alaliit (FIA) olukorrale reageerib.