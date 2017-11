Tuleva aasta 6. ja 7. jaanuaril toimub Otepääl esmakordselt kahevõistluse maailmakarikaetapp. Lisaks meestele, kes lähevad võistlustulle MK-sarja raames, saavad Tehvandi nõlvadel oma oskusi näidata ka naised.



Nimelt saab tänavusest hooajast avalöögi ka naiskahevõistlejate kontinentaalkarikasari, mille avaüritus toimub just Otepääl. Haanja kõrgustikul toimuval võistlusel võtavad naised omavahel mõõtu kahel päeval.



Otepää MK-etapi projektijuhi Ago Markvardti sõnul on suur au, et rahvusvaheline alaliit (FIS) sellise ürituse korraldamise just Eestile on andnud. Varem pole Maarjama pinnal kahevõistluse MK-etappi korraldatud, kuid nüüd üritatakse ampsata korraga kaks suutäit.



"FISi poole pealt on meile roheline tuli igatahes antud," sõnas Markvardt. "Rajatiste kohta on tulnud ainult kiitvaid sõnu ja tegelikult sooviksid nad meie juures juba iga aasta MK-etappi korraldada, kuid esialgu sihime ikkagi üle aasta selle taotlemist. Esmalt on vaja esimesega ühele poole saada."

Ago Markvardt. (Alar Truu)

Jaanuari esimesel nädalavahetuse aset leidev võistlus kulgeb meestel ja naistel erinevalt. Kui naised võistlevad mõlemal päeval individuaalarvestuses, siis mehed selgitavad teisel päeval parima meeskondlikus sprindis.



Kuigi hüppemäel erinevusi pole, siis väike variatsioon tuleb ikkagi sisse suusadistantsil. Naised läbivad suusarajal mõlemal päeval 5 km, mehed läbivad laupäeval 10 km ning meeskonnavõistlusel 2 x 7,5 või täpsemini 10 x 1,5 km (kumbki sportlane läbib viis ringi).

Loomulikult on taliala MK-etapi korraldamisel alati teatud riskid. Ilmataat võib vingerpussi mängida ning minevikus on ju Otepääl ka murdmaasuusatamise etappe selle pärast ära jäetud.



"Eks me käime praegu iga päev kirikus ja paneme küünlaid hea talvise ilma tarbeks," sõnas Markvardt naljatledes. "Päris plaan B-d meil kehva ilma puhul pole. Alati võib suusadistantsi lühemaks tõmmata, aga paratamatult jääb ka võimalus, et võistlust ei saagi pidada."

"Loodame, et ilmataat annab meile paar nädalat külma, et saaksime lund toota. Tegelikkuses piisaks meile neljast-viiest päevast, et rada valmis saada," jäi endine kahevõistleja optimistlikuks.



Kuna järgmisel aastal möödub Allar Levandi 1988. aasta Calgary olümpiapronksist 30 aastat, paneb Eesti suusaliit medalivõidu meenutamiseks müüki ka 88 VIP-piletit, mille hinnaks sümboolsed 88 eurot. "See on meie poolne austusavaldus," lausus Markvardt.