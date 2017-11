Rahvuskoondise peatreenerina jätkab Tiit Sokk, kes meeskonna eesotsas olnud juba aastast 2009. „Seda me teadsime juba ette, et Nurger ja Kotsar on sügisel väga hõivatud ning koondisega liituda ei saa. Olime sellega arvestanud. Loomulikult on kahju, et Siim-Sander Vene taaskord eemale jääb, kuid vigastuste eest pole keegi kaitstud. Koondise nimekirja on lisandunud Matthias Tass, kes on noor ja arenemisvõimeline mängumees.“



Millal koondis täpselt esimese ühise trenni teeb on hetkel veel raske öelda. See sõltub mängijate koduklubide mängugraafikust. „Plaani järgi tahame esimest korda koguneda 20.novembril. Ettevalmistuse periood on väga lühike, mistõttu suuri muudatusi teha ei saa. Kindlasti on kergem jätkata meestega, kes on varasemalt juba kokku mänginud,“ kommenteeris Sokk.