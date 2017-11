Järgmise aasta jaanuari esimesel nädalavahetusel toimub Otepääl esmakordselt kahevõistluse MK-etapp. Mullu Tehvandi suusastaadionil kontinentaalkarikasarja raames võidu noppinud Kristjan Ilves loodab ka sel hooajal kodupubliku ees head minekut näidata.



Kahevõistlejate suvisel GP-l üldvõidu teeninud Ilves viibib praegu Põhja-Soomes Olosel laagris. Kui kümnepäevane suusalaager läbi saab, liigutakse edasi Rovaniemisse, et hüppetrenni teha. Seejärel saabki Rukal avalöögi kahevõistlejate tänavune MK-sari.



"Suvine ettevalmistus on kulgenud ideaalilähedaselt ning ka suvevõistlused näitasid, et oleme maailma tipule lähemale saanud," lausus Ilves ning lisas, et ootab kodust võistlust pikisilmi. "Koduse MK-etapi näol on kindlasti tegemist ühe hooaja tähtsaima võistlusega."

Ilvese hinnangul on Tehvandi nõlvadel peetaval etapil eelis sportlastel, kellel on tugev hüppejalg. "Tegemist on lauge mäega, mille ots on madal ning seetõttu on ka lennufaas madal," sõnas kahevõistleja. "Eelis on seega headel hüppajatel, sest hoovõtu kiirus tuleb alla."



"2,5 kilomeetrine suusarada on pigem kiiremapoolne. Kuigi sellel leidub kaks tõusu (Kunimäe ja Hobuseraua - K.J), siis on ka pikk laskumine, mistõttu mängib libisemine suurt rolli. Tähtis on etteotsa hüpata, siis kannatavad kehvemad suusatajad ka selle raja ära," arvas Ilves.

Kas kodumäel võiks eestlasel ka mingi eelis olla? "Midagi ju võiks," vastas mees lootusrikkalt. "Olen siin rohkem hüpanud kui teised ja tunnen siinseid ilmanüansse rohkem, näiteks vastu- või taganttuule puhul. Ega kahevõistluses tehnika nii palju ei muutu, mistõttu on palju kinni pisiasjades ja selle kohta on mul palju infot. Suusarajal erilist vahet pole. Seal loeb kes on kõvem mees ja jõuab sõita."

Ilves loodab Otepääl palju toetajaid näha, sest kodupubliku marulisel kaasaelamisel on alati motivatsiooni ja tahtmist rohkem. "Publiku toetusel tahaks teha elu parima MK-etapi tulemuse," lõi mees lauale julge avalduse. "Siis on hooaeg käimas, seega koht esikümnes ja eespool oleks väga hea saavutus."