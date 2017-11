Kuigi vahepeal rääkis pallur, et tema väited olid seotud sotsiaalse eksperimendiga, siis nüüd on olukord taas muutunud. Nimelt sõnas Irving ameeriklaste sporditeemalises podcastis Holding Court, et planeet maast pole tegelikult ühtegi päris fotot.

Tänavu veebruaris oli Irving kindel, et maa on lapik. "Ma olen selles täiesti veendunud. Nad valetavad meile otse näkku," lausus ta toona USA meediale.

Septembris oli aga mängumehe jutt veidi muutunud. "Tahtsin lihtsalt sel teemal arutelu algatada," kinnitas Irving siis. "See oli puhtalt taktikaline lüke, et näha, kuidas inimesed reageerivad."

Mehe mõtete keerdkäikudest on raske sotti saada. Hoopis lihtsam on mõista, et mees on hea korvpallur. Tänavu Clevelandi Cavaliersi Bostoni Celticsi vastu vahetanud Irvingu keskmisteks näitajateks on kaheksa mänguga keskmiselt 21,8 punkti, 5,6 resultatiivset söötu ja 2,6 vaheltlõiget.