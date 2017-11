Tänavusel rallihooajal M-Sportile ja Fordile suurimat vastupanu osutanud Hyundai tiimi tulevik on segane. Praeguse seisuga pole meeskonnas ühtegi pilooti, kelle suhtes oleks kindel, et ta teeks kaasa terve hooaja.

Võistkonna pealiku Michel Nandani sõnul tuleval aastal saavad nad igal rallil välja panna kolm WRC-masinat. Piloote, kes aga nendele kohtadele kandideerivaid, on neli.

Loogilisena paistab, et autot hakkavad jagama Hayden Paddon ja Dani Sordo. MM-sarjas teist kohta hoidev Thierry Neuville ning mitmel võistlusel head kiirust näidanud Andreas Mikkelsen on pigem suuremad kandidaadid täishooaja tegemiseks.

"Jah, Thierryl ja Andreasel on lepingus kirjas, et nad peaksid saama sõita täishooaja. Aga samasugune punkt on ka teiselt," rääkis Nandan. Eelarve tõttu välistab tiimiboss nelja masina võistlusesse saatmist - kui siis mõnel üksikul etapil.

"On selge, et ühte masinat peavad sõitjad jagama. Pealtnäha võib tunduda, et Thierry ja Andrease täishooaeg on kindel, kui kõik võib veel muutuda," lisas Nandan.