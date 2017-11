32aastase Ragnar Klavani klubikarjäär saab pidevalt juurde vägevaid peatükke. Kolmapäeval kuulus Eesti jalgpallikoondise kapten esimest korda Meistrite liiga põhiturniiril algkoosseisu ja Õhtuleht heidab tähtsa sündmuse puhul pilgu ajalukku, tuues välja hetked Klavani klubikarjäärist, kui ta esimest korda...

...meeste hulka jõudis

8. aprill, aasta on 2001. Viljandi Tuleviku duubelmeeskonna ehk FC Elva eest jookseb meeste Eesti meistrivõistluse esiliigas väljakule 15aastane Ragnar Klavan, vastaseks on Sillamäe Kalev, kohtunikuks noor Kristo Tohver. Argo Arbeiter viib Elva juhtima, kuid Sillamäe suudab viigistada. 65. minutil lööb võiduvärava ei keegi muu kui Klavan. 2:1 seisuga matš ka lõppeb. Aastal 2017 on Tohver Eesti parim kohtunik, Klavan Eesti parim jalgpallur.

...meistriliigasse pääses