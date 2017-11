Pärast suusatajate Aleksandr Legkovi ja Jevgeni Belovi karistamist ning nende Sotši olümpiamängude tulemuste tühistamist dopinguga manipuleerimise tõttu on Venemaa spordiüldsus hirmul, mida rahvusvaheliselt olümpiakomiteelt ROK veel võib oodata. Peljatakse, et halvimal juhul ei lubata nende sportlastel startida veebruaris Pyeongchangis järgmisel taliolümpial.

"Kui tõestatakse manipuleerimine 2014. aasta olümpia dopinguproovidega, tähendab see ROKi terviklikkuse ja üldse olümpiamängude ründamist. Olen kindel, et võtame kõik Venemaa sportlasi puudutavad otsused vastu detsembris. Olümpialiikumises on kõigil ühesugused õigused ja kohustused. Igaühel on õigus ausale protseduurile," rääkis ROKi president Thomas Bach organisatsiooni kodulehele.

Kui Legkovilt juba võeti 50 km maratonikuld ja Venemaa koondiselt teatesõidu hõbemedal, siis lähiajal on ROKi komisjonilt oodata otsuseid ka Aleksei Petuhhovi, Maksim Võlegžanini, Jevgenia Šapovalova ja Julia Ivanova osas.