Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna peatreener Jose Mourinho sai Hispaaniast süüdistuse 3,3 miljoni euro maksude tasumata jätmise eest aastatel 2010-2013, mees käis täna kohtus ja teatas, et klaaris kõik asjad ära.

Tol perioodil töötas Mourinho Madridi Realis. Ülekuulamine toimus vaid kaks päeva enne Unitedi tähtsat liigamängu Londoni Chelseaga. "Lahkusin 2013. aastal Hispaaniast teadmisega, et olen kõik maksud tasunud," vahendas BBC Mourinho sõnu pärast kohtust väljumist. "Mitu aastat hiljem teatati ses asjas uurimise alustamisest ja öeldi, et pean maksma X summa. Ma ei vastanud, ma ei vaielnud. Maksin ära ja vormistasime riigiga avalduse, et olen kõigaga nõus ning asi on lõpetatud."

Mourinho esindaja oli varem öelnud, et portugallasest juhendaja maksis tolle kolmeaastase perioodi jooksul maksudeks üle 26 miljoni euro. Ka mitmel kuulsal jalgpalluril on tekkinud Hispaania riigiga maksusumma osas eriarvamusi.