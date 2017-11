Kui küsida korvpallifännide käest üle maailma, milline võiks olla läbi aegade olulisim, et mitte öelda veriseim vastasseis, siis NBAst nimetatakse kohe Boston Celtics - Los Angeles Lakers, Euroopas vast vana hea El Clasico Madridi Real – Barcelona, aga neil, kes mäletavad vanu aegu, pole muud varianti kui Kaunase Žalgiris - Moskva CSKA. Jutt käib just kuldsetest kaheksakümnedatest, kus just Žalgiris suutis kolmel aastal järjest toonase suurriigi sümboli CSKA (eestipäraselt AKSK) kuldmedalist ilma jätta ja Moskva klubi hegemoonia murda. Kuulda on, et mõnelgi tolle aja AKSK mängumehel on need kaotused siiamaani kõvasti hingel. Klubitasandil taheti tollal üle kõige just vastavalt kas armeeklubile või Žalgirisele ära teha, aga Liidu koondises olid kõik koos ühise suure eesmärgi nimel. Leedu meeste jaoks siis veel arusaadavalt muud väljundit suurde maailma polnud.

Pole vaja imestada, et korvpallihullude riigis Leedus kasvasid Sabonised, Chomiciused, Kurtinaitised ja Jovaišad. Mul on au isiklikult tunda üht inimest, kes oma silmaga nägi 1987. aasta finaali, mis oli siis alles 22-aastase Sabonise show. Mees on hiljem käinud ja näinud pool maailma, viibinud igasugustel areenidel ja staadionidel, aga see vaatemäng on tema jaoks jäädavalt number üks. Ju siis oli seda väärt.

Viimast, piisavalt furoori tekitanud vastasseisu pole tarvis kaugelt otsida. Alles eelmisel Euroliiga hooajal sai Žalgiris ammuse rivaali üle sellel turniiril esimese võidu. Aga CSKA oli siis valitseva meistri staatuses! Euroliigas on seega võitude seis CSKA kasuks 17:1. Üks on kindel – CSKA läheb koduhallis võlga võimsalt tagasi nõudma! Ning uus peatükk selles väärikas vastasseisus on jälle olemas.