Rahvusvaheline kergejõustikuliit IAAF on välja töötamas uut maailma edetabeli süsteemi, mis organisatsiooni teatel aitaks sportlastel ja huvilistel spordiala paremini mõista. Sisuliselt tähendaks see aga parajat revolutsiooni, mille järel ei pääse suurvõistlustele enam norme täites, vaid uue edetabeli kohaselt. IAAF on käed löönud firmaga Elite (All Athletics) ning selle poolt välja töötatud edetabeli alusel hakkaks toimuma kvalifitseerumine juba 2019. aastal Dohas peetavale MMile ja 2020. aasta Tokyo olümpiale. "Oma rankingusüsteemi on välja töötanud mitu erinevat firmat ning sellega tegeleb ka Euroopa kergejõustikuliit EAA," märkis Eesti alaliidu president ja EAA juhtkonda kuuluv Erich Teigamägi. "Pole küll kindel, et suurvõistlustele pääsemise arvestuses läheb käiku täpselt olemasolev süsteem, kuid siseringis on erinevaid rankinguid peetud juba aastaid," selgitas kergejõustikujuht, et asi ei teki tühjale kohale.

Portaali InsideTheGames teatel on Elite 1979. aastal Ungaris loodud firma, mis haldab veebikülge All-Athletics.com ning mis haldab suurimat kergejõustiku andmebaasi. IAAFi presidendi Sebastian Coe sõnul läheb uus süsteem käiku tuleval aastal.

Varasemaga võrreldes seisneb teine suurem muudatus võistluste kategooriatesse jagamises. Kui seni olid näiteks Teemantliiga etapil ja mõnel väikesel võistlusel saavutatud tulemused võrdse kaaluga - 66-meetrine kettakaar on igal pool ühepikkune -, siis tulevikus enam mitte. Uus edetabel tuleb punktidepõhine - saavutatud tulemusele lisatakse võistluse kategooria koefitsient. IAAF loodab süsteemi lõplikult välja töötada järgmise aasta esimeses kvartalis. "Kõrgeima kategooriaga on tiitlivõistlused, järgnevad Teemantliiga etapid ja nii edasi. Võistlusi, mis lähevad uue rankingu arvestusse, võib jääda vähemaks, kui on seni olnud neid, kus sai täita tiitlivõistluste norme. Kindlasti jäävad arvestusse riigi meistrivõistlused, maavõistlused. Lisaks on Euroopas võimalik süsteemi registreerida teatud traditsioonilised ning ka piisava sportliku tasemega võistlused," tutvustas Teigamägi. Tavapärased iga ala edetabelid ei kao kuhugi, neid peetakse ikka edasi.