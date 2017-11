Ferrari vormel 1 meeskond tuli välja kõva avaldusega, et kui tulevikus sari liialt palju muutub, siis nemad enam kaasa ei tee.

Nimelt plaanib F1-e uus omanik Liberty Media sarja värskendada, kui ühe olulise uuendusena soovitakse masinate jõuallikaid timmida. Nimelt hakkavad praeguse plaani kohaselt 2021. aastal vormelite mootorid välja nägema sootuks teistsugused kui praegu.

Kasutusse jääksid 1,6-liitriseid turbohübriidmootoreid, kuid uuendusena tahetakse kaotada praegu kasutusel olev lisajõudu genereeriv elektrimootor. Selle tulemusena muutuksid jõuallikad odavamaks ning valjemaks. See on vaid jäämäe tipp ning uusi regulatsioone on oodata hulgem.