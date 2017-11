Kokku said prantslane, sakslane ja venelane. Prantslane kurdab, et tema naine petab teda juuksuriga: "Tulen õhtul töölt koju, astun magamistuppa, tõmban voodilt teki pealt - terve voodi on karvu täis."

Sakslane: "Minu naine petab mind jälle aednikuga. Tulen õhtul töölt koju, astun magamistuppa, tõmban voodilt teki pealt - see on aga lehti täis."

Venelane: "Ma ei ole küll päris kindel, kuid millegipärast tundub mulle, et minu naine petab mind vist raudteelasega. Tulen õhtul töölt koju, astun magamistuppa, tõmban voodilt teki pealt - raudteelane voodis."