VÕRKPALL

Võrkpalli Balti liigas seisab ees tihe nädalavahetus, kus Eesti klubid saavad enamikus mängudes kasutada koduväljaku eelist. Ainsas Eesti meeskondade duellis kohtuvad pühapäeval Pärnu Võrkpalliklubi ja TTÜ, Eestist välja peab ainsana reisima liidermeeskond Saaremaa Võrkpalliklubi. Laupäeval toimub neli kohtumist, pühapäeval viis.

Laupäeval kell 15.00 pannakse pall mängu Paides, kui Järvamaa VK võõrustab leedulaste Šiauliai Elga Masterit. Pühapäeval kell 15.00 mängitakse samuti kodusaalis Raseiniai Norvelitaga. Liigatabelis pole Järvamaa veel võiduarvet avanud ja asub 14. kohal, Šiauliai hoiab 12. kohta, Raseniai on seitsmes.

Laupäeval kell 17.00 kohtuvad Audenteses Selver Tallinn ja Raseiniai Norvelita. Selver ja Raseniai on liigatabelis kõrvuti, Leedu klubi on seitsmes (9 punkti), Selver üheksas (8 punkti). Pühapäeval saab Tallinna meeskond jõudu katsuda teise Leedu klubi Šiauliaiga, see mäng algab kell 17.00.

Selveri diagonaalründaja Taavi Nõmmistu loodab kindlasti tabeliseisu parandada ning ootab fänne saali. „Algav nädalavahetus on võistkonnale oluline nii tabeliseisu kui ka meeskonna üldist arengut silmas pidades. Saame näha, kuidas oleme õppinud eelmiste mängude vigadest ning kas koduseinad annavad juurde vajalikku enesekindlust. Kuna mänge on olnud vähe, siis ei peegelda hetke tabeliseis kindlasti võistkondade reaalset taset. Meie eesmärk on kindlasti olla oluliselt kõrgemal ning suur samm selle suunas on vaja nende kahe mänguga teha. Oma oskuste ning füüsisega oleme selleks kindlasti valmis. Loodame, et koduväljak ja tuttavad näod tribüünil aitavad meid eesmärgile lähemale," kommenteeris Nõmmistu.

Bigbank Tartu võtab laupäeval kell 18.00 Tartus vastu Läti klubi Jelgava Biolarsi. Nende puhul on samuti tegu lähirivaalidega, Tartu on 10 punktiga tabelis viies, Jelgaval on punkte koos 12 ja see annab hetkel neljanda positsiooni. Pühapäevases mängus kohtutakse kell 19.00 samuti kodusaalis liigatabeli kuuenda koha meeskonna RTU/Robežsardzega Lätist.

Peatreener Oliver Lüütsepp loodab Bigbanki taas võiduteele juhtida. „Oleme kaks halba kaotust järjest saanud. Iseenesest kaks täiesti erinevat mängu ja erinevad põhjused, aga kokkuvõttes on reaalsus, et me pole 2:0 eduseisu tulemuseks vormistada suutnud. Õnnelikuks ei tee taolised tulemused mängijaid ega poolehoidjaid ning peame sellist tendentsi muutma, olema ise tähtsatel hetkedel otsustavamad ja enesekindlamad. Parim võimalus selleks on mängida hästi ja võita,“ ütles Lüütsepp, kes saab meeskonda taas juhendada õigel koduväljakul.

„Oleme tagasi Ülikooli spordihoone pallisaalis, mis annab meile taas koduväljaku, kus ühelgi vastasel pole meie vastu kerge. Jelgava ja RTU vastu ei saa kindlasti loota kerget jalutuskäiku, peame ise oleme domineerivamaks pooleks ja seejuures püüdma võimalikult vähe punkte ära anda oma lihtvigadega. Servi vastuvõtt pole kindlasti nende võistkondade tugevamaks küljeks ning see on koht, kus ohjad enda kätte haarata,“ lisas juhendaja.

Laupäevases viimases mängus (kell 19.00) võtab Rakvere Võrkpalliklubi kodus vastu RTU/Robežsardzet. Pühapäeval mängitakse Jelgavaga (kell 17.00). Tabeli seitsmendal kohal oleva Rakvere peatreener Andres Toode rõhutab nädalavahetuse eel, et loodab samuti tabelis tõusta. „Ootame huviga neid mänge, kuna tahame tabeliseisu parandada. Ootused on suured, sest Elia (Lulla) ja Nic (kanadalane Nicolas Timothy Dubinsky) on vigastusest paranenud ja nädalavahetusel platsil. Viimane kohtumine Tartuga süstis enesekindlust ja parandas meeskonnavaimu,“ kinnitas Toode.

Ainsa Eesti klubina peab Eestist välja reisima liidermeeskond Saaremaa VK, kes kohtub pühapäeval kell 16.00 Lätis Limbažis sealse meeskonnaga. Saaremaal on tabelis 18 punkti, võidetud on kõik kuus senipeetud mängu. Limbaži on võitnud ühe kohtumise ja hoiab tabelis 11. positsiooni.

Saaremaa juhendaja Urmas Tali tahab leida mänguaega kõigile meestele, aga ka võita. „Pühapäevase mänguga tahame kindlasti tabeliseisu parandada. Nagu ikka, võtame kõiki mänge kui üliolulisi ja motivatsioon on kõrgel!“ kinnitas Tali, kes kolmapäeval juhtis meeskonna 3:0 võiduni Pärnu vastu. „Viimane mäng polnud paha, üritame sama rütmiga jätkata. Eelkõige keskendume enda sooritustele, aga üritame ennast võimalikult vähe lasta vastastel üllatada,“ lisas peatreener.

Pühapäeval kell 17.00 lähevad omavahel vastamisi kaks Eesti klubi, kui Pärnu võõrustab TTÜd. Pärnu on tabelis teisel kohal (18 punkti), TTÜ on saanud ühe võidu ja hoiab 13. kohta. TTÜ loots Janis Sirelpuupanustab riskile ja agressiivsusele. „Kui me tahame Pärnu vastu natukenegi hambaid näidata, siis peame igas elemendis riski ja agressiivsust juurde panema, lootes, et meie õhuke stabiilsus selle all väga ei kannata. Eriti loodan keskmisest paremat päeva servijoone taga ja kindlamat meelt side-outide lahendamisel. Kindlasti ei tule see nädal platsile meie diagonaalründaja Tarvo Täht, kes ravib veel Jekabpilsi mängus saadud käevigastust,“ sõnas Sirelpuu.