Samas kinnitas Flora vasakäär, et matš Levadiaga on põhimõtteline ja selleks tuleb end veel korra kokku võtta ja hooaeg väärikalt lõpetada. Ei tasu kahelda, et Levadia leer mõtles sarnaselt. Aga teadmist, et mäng käib pelgalt au peale, naljalt alateadvusest minema ei pühi. Oli see tribüünilt tajutav?

Jah. Päris rahvaliigaks asi ei läinud, aga selge oli ka see, et täiskäigul kõik 22 meest kindlasti ei mänginud. Kahevõitlustesse mindi pigem täiega, aga kohati olid mängijatel mõtted hajevil, mis kajastus rohkes söödupraagis (nt Mait Toom 25. minutil lahtilöögist otse Tarmo Kingi jalale). Rääkimata üldisest mängutempost, mis polnud kindlasti meistri ega hõbedasatsi vääriline. Ent inimlikult on raske kedagi hukka mõista, sest selja taga on pikk ja väsitav hooaeg. Lihtsalt kahju, et tabeliseis soosis säärast tuimust.

3. Kuhu jäi Levadia tiitel?

Väljapoole Tallinnat. Levadia loovutas tänavu tagumisele kuuikule üheksa punkti (2x 0:0 Narva Transiga, 1:1 Sillamäe Kaleviga, 0:1 kaotus Viljandi Tulevikule), mida on seitsme võrra enam kui meister Flora (2:2 viik Tulevikuga). Kusjuures kõik Levadia komistused toimusid võõral väljakul ehk sõna otseses mõttes pealinnast eemal.

Seevastu Tallinna neliku omavahelistest madinatest oli Levadia enne tänast väljunud edukaimana, kaukas 20 punkti. Järgnesid Flora 19, Nõmme Kalju 13 ja FC Infonet 10 silmaga. Omaette küsimus on muidugi, miks Levadia ühel või teisel juhul punktid perifeeriasse jättis?

Levadiat toetas täna korralik fänniarmee. (Alar Truu)

4. Kes oli platsi parim?

Mait Toom. Jah, tegi küll ühe kohutava sööduvea, aga Kink ei karistanud seda ära. Tegi mitu head ja vajalikku tõrjet ning oli peasüüdlane selles, et Levadia palli võrku ei toimetanud.

Mait Toom päästis täna korduvalt Flora. (Alar Truu)

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Kuivõrd hooaeg on läbi, siis saab meeskondadele soovida vaid hüva puhkust ja seejärel juba jõudu satsi komplekteerimisel. Võib arvata, et mõlemad jäävad kahe hooaja vahel mõne võtmemängija jagu vaesemaks, seega kontoripoolele peaks talveks tööd jaguma.

Ainult Eesti passiga meestest rääkides on eelkõige huvitav jälgida, kus jätkub Rauno Sappineni, Joonas Tamme ja Tarmo Kingi karjäär. Kas korra juba varna riputatud putsad uuesti jalga tõmmanud Ingemar Teever leiab endas jõudu ja tahet veel jätkata? Kas ka mõni seni nimetamata pallur pääseb talvel piiri taha? Eks aeg näitab, nagu öeldakse.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame esimesel võimalusel asjaosaliste kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

Kellel algab puhkus, kes liitub koondisega. Levadia meestest ei saa tänasega hooajale joont alla tõmmata Mark Oliver Roosnupp (esmalt U21 EM-valikmäng Islandiga, seejärel sisuliselt B-koondisega Okeaania turneele) ja Kaspar Mutso (U21).