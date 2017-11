Jalgpalli Eesti meistriliigas peetakse täna viimane voor, kus Kadrioru staadionil lähevad kell 13 vastamisi igipõlised rivaalid Levadia ja Flora.

Tabeliseisu arvestades pole mängul mingit tähtsust, sest Flora on juba meistritiitli kindlustanud ja Levadia lõpetab igal juhul teisena, kuid igal juhul on oodata tulist matši. "Kuigi tundub, nagu hooaeg oleks juba läbi, siis tegelikkuses on jäänud veel mängida meie suurima rivaaliga, ja nagu ikka, on kõik mängud Levadiaga väga emotsionaalsed ja tulised," ütles Flora abitreener Jürgen Henn enne matši jalgpalliliidu kodulehele.

Flora kapten Brent Lepistu lisas: "Tiitel on võidetud ja poistel on emotsioon laes. Selle sama emotsiooni pealt läheme kindlasti kadriorgu võitma, et hiljem topelt emotsiooni pealt vastaste kodustaadionil karikat tõsta. Aga juhtugu, mis tahes, tiitlit keegi meilt laupäeval ära võtta ei saa!"

Loomulikult tahab ka Levadia hooaja positiivse noodiga lõpetada. "Võitleme lõpuni, tahame hooaja viimase mängu võita. Ootan kõiki meie poolehoidjaid laupäeval staadionile meile kaasa elama!" teatas kapten Rimo Hunt.

Tänased mängud: