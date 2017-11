Eesti võrkpallinaiskonna kapten Julija Mõnnakmäe jätkab klubikarjääri Poolas, sest sõlmis eile lepingu sealse esiliiganaiskonna WTS SOLNA Wieliczkaga.

Sidemängija alustas hooaega Austrias VB Niederösterreich Postis, ent lahkus sealt koos kõigi teiste leegionäridega erimeelsuste tõttu klubi juhtkonnaga, vahendab volley.ee.

Mõnnakmäe viibis terve käesoleva nädala Poolas testimisel, eile jõuti lepinguni. "Klubi on väga professionaalne, täielikult komplekteeritud ja mängijate tase on väga hea. Kõik 12 mängijat on väga võrdsed ja trennis on konkurents platsile saamise nimel suur, mis mulle väga meeldib. Igale positsioonile on konkurents," kommenteeris Mõnnakmäe naiskonna taset.

Poola esiliigas on kokku 12 võistkonda, eestlanna koduklubi mängib ka Poola karikat. Ligatabelis on Wieliczka neljandal kohal. "Laupäeval on esimene mäng, kus juba rivis olen," lisas Mõnnakmäe.