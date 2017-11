Šotlane McGregor on esimene inimene, kes Uus-Meremaalt Austraaliasse ujub. Kui ta Austraalia pinnale jõuab, on tal vastas sajad ajakirjanikud, kes tunnevad huvi, kuidast temast nii fantastiline ujuja sai.

"Kui ma olin kaheaastane, viis isa mu paadiga Loch Nessi keskpaika ja viskas üle parda," jutustab McGregor. "Mul tuli kaldani ujuda ligi kümme miili."

"See pidi kaheaastasele ränk ülesanne olema!" imestavad ajakirjanikud.

"Jah," vastab McGregor, "aga kõige raskem oli kotist välja pääseda..."