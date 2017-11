Hispaania meedias ringleb omamoodi pöörane spekulatsioon, mis seostab Brasiilia koondise ja Pariisi Saint-Germaini ründajat Neymari Madridi Reali meeskonnaga.

Don Balon kirjutab, et Neymar on sõlminud Realiga kokkuleppe, mille alusel saab just temast ühel päeval Cristiano Ronaldo järeltulija. Mõned väljaanded väidavad koguni, et Lionel Messi ise olevat selle stsenaariumi välja pakkunud. Osa ajalehti viitavad fännidele, kes nõuavad Neymari palkamist.

Laias laastus on kuulujuttude sisu järgmine: Neymar liitub Realiga kahe aasta pärast ehk täpselt siis, kui Ronaldo leping lõppeb. Väidetakse, et Madridi kuningliku klubi president Florentino Perez on viimastel nädalatel pidevalt Neymariga suhelnud.

Neymar ise liikus alles möödunud suvel 222 miljoni euro eest Barcelonast Pariisi. Juba esimestel kuudel hakkasid Prantsusmaal levima kuulujutud, et Neymar pole uues klubis õnnelik ning tiimikaaslastega läbisaamine pole samuti kiita.

Reali superstaar Ronaldo on korduvalt kinnitanud, et soovib karjääri lõpuni Madridis mängida.