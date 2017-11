„Nojah, nagu eestlased ikka. Kui korra emotsioon välja tuleb, siis ta on jälle 360 päeva kuskil lukus," sõnas Toom. "Enamasti tavaline eestlane laseb selle jaanipäeval välja, õnneks meil on ka muid väljundeid."

Selle juures kiidab Toom treenerite tööd. "Mitu meie meeskonnast on varem meister olnud? Väga palju neid ei tule kokku. Neil pole seda teadmist, et ka võõrsil Tammekaga tuleb 90. minutini rapsida. Võid seda neile rääkida, aga treener suudab selle terve nädala jooksul treeningutel pähe süstida."

Mis oli Flora tänavuse edu saladus? "Arvan, et suutsime keskenduda kõik mängud algusest lõpuni. Päästsime väga paljud mängud viimastel minutitel, ei andnud kuidagi alla. See tõigi võidu."

Toom kaitses Flora väravat 36 mängust 30 ehk et oli selgelt satsi üks võtmemängijaid. See talle sobis. "Vanust on ka juba turjal (27 - M.T.), kui ma nüüd vastutust ei võta, siis kunas veel? Olen jälle edasi arenenud. Loodan, et lagi pole veel käes."