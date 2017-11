"Sillamäe viik, see selleks. Selliseid mänge ikka tuleb. Raske on mängida halva väljaku peal. Aga meil ei olnud loosiõnne karikasarjas. Mängisime alguses ainult meistriliiga klubidega. Kaks päeva enne Viljandi mängu (mängude vahel oli kaks puhkepäeva - M.T.) mängisime [karikasarjas Sillamäe Kaleviga] 120 minutit.

Siis läksime veel puuduliku koosseisuga Viljandisse, kus kohtunik tegi konkreetselt mängu ära. Siin ei ole täna kellelgi küsimust. Leiutas nullkoha pealt penalti välja. Ja nii ta on. Muidugi võime rääkida, et me oleks pidanud ära lööma. Aga eks raske oli ka. Eelmine mäng oli jalgades ja ühel meeskonnal kukkus ära, teisel mitte. Sealt hakkas natuke nihu vedama.

Aga ma ei paneks tiitlit sinna. Pigem jäi see omavahelistesse mängudesse Floraga (neli viiki - M.T.). Läksime kahes mängus juhtima ja nad suutsid viigistada. Eriti kahju on sellest, et 3:1 edu maha mängisime. Ka kodus 0:0 (mitte täna - M.T.) oli täitsa meie mäng, lihtsalt ei kukkunud sisse."

Ka tänane mängupilt ja väravavõimaluste tekitamine oli Hundi hinnangul Levadia kasuks.