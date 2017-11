Jalgpalli Saksamaa kõrgliigas kohtusid täna Mönchengladbachi Borussia ja Mainz. 1:1 viigiga lõppenud kohtumisest pakub enim kõneainet Mainzi väravavahi Robin Zentneri fantoomsööt. Vaata olukorda allpool olevast videost:

AMAZING: @Mainz05en goalkeeper Robin Zentner taking the 'no-look pass' to another level. 😂🔥👏

(🎥 @YahooSportUK)pic.twitter.com/3m9uRzksPn