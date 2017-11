Jack räägib psühhiaatrile: "Uskuge, doktor, mu perekond tõi mind teie juurde vaid seepärast, et ma armastan väga lastele jõuluvana teha."

"Noh, see on ju täiesti normaalne," arutab arst. "Ka mulle meeldib väga lastele jõuluvana teha."

"Oi, kui tore, doktor!" hüüab Jack. "Aga kas teie teete jõuluvana iga päev, nagu mina, või kolm korda nädalas?"