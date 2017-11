Novembrikuu esimene pühapäev on spordimaastikul kirev, kui sündmusi jagub igale maitsele. Üks olulisemaid on kindlasti Kaia Kanepi Nantesi turniiri finaal Richel Hogenkampi vastu. Lisaks jahib Kalev/Cramo esimest võitu Ühisliigas. See on vaid üks osa kogu kompotist, nii et kõigega kursis olemiseks olete õiges kohas. Head kaasaelamist!