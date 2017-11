Suvisel korvpalli EMil Leedu korvpallikoondise rünnakuid vedanud Mindaugas Kuzminskase klubihooaeg on saanud ootamatu alguse. Ääremängija pole teeninud ühtegi mänguminutit.

Eelmisel hooajal NBA klubi New York Knicksiga liitunud Kuzminskas teenis debüüthooajal mänguaega ligi 15 minutit ja viskas selle ajaga 6,3 punkti. Tänavu pole leedulane aga kordagi platsile pääsenud, kuigi tervisemuresid mängumehel pole.

"See on päris suur pettumus," tunnistas Kuzminskas The New York Post´ile. "Eelmisel hooajal oli mul paremaid ja halvemaid perioode, kuid üldises plaanis tegin head tööd."