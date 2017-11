Vabariigi edukaim jalgpalliklubi FC Flora on nüüd 11kordne Eesti meister. Kõik mängijad, kes vähegi tiitlivõidu järel mõne intervjuu andnud, veeretavad kogu „süü“ peatreener Arno Pijpersi (pildil) kaela. Ainult 58aastane hollandlane ise lausus tagasihoidlikult: „Ilma parimate mängijateta polegi võimalik meistriks tulla. Lisaks arvan, et meil oli ka päris okei treener.“

Raamatu „Eesti jalgpallimeistrivõistlused 2017“ kaas sulgus möödunud laupäeval. Meistrikarikas on ametlikult FC Flora valduses ja tiitlipidugi juba peetud. Seega on paslik aeg vaadata aastale tagasi ja jagada parimatele Õhtulehe fiktiivseid auhindu.

Kui eelmistel aastatel pidi Flora iga hinna eest palli valdama ja vastased kas või surnuks söötma, siis talvel satsi üle võtnud Pijpers muutis (väga) noorusliku meeskonna taktikaliselt paindlikumaks ja kannatlikumaks. Kangeimate rivaalide vastu loovutas Flora tihti initsiatiivi, et ise kontratega valusalt nõelata. Ja see toimis. Mis kõvast kaitsest ehk olulisemgi, Pijpers pani oma mehed sõna otseses mõttes lõpuvileni mängima. Nii mõnigi matš päästeti päris viimastel minutitel. Nende punktideta poleks Pijpers Floraga neljakordne Eesti tšempion (lisaks tänavusele aastatel 2001-03).

Aasta šokk - Infonet ja Levadia ühinevad

Viimane voor oli vaevu peetud, kui ajakirjanikud leidsid postkastist lakoonilise teate: „Jalgpalliklubid Spordiklubi FC Levadia ja FC Infonet MTÜ alustasid ühinemisprotsessi.“ Täpsemat info jagatakse täna kell 15 toimuval pressikonverentsil. Jääme põnevusega ootama!

Aasta pettumus – tagumine kuuik

Laskem arvudel kõnelda. Lõppenud hooajal loovutas esinelik tagumistele kamba peale 35 punkti (FCI 17, Levadia 9, Kalju 7 ja Flora 2). Mullu 45 ja veel aasta varem 59.

Lõpuvile kõlades särasid 36 juhul tablool ühe meeskonna nelja- või enamaväravalised võidunumbrid. See on täpselt viiendik kõikidest mängudest. Ehk keskmiselt kord igas voorus. Aastal 2016 oli sääraste matšide arv 32, tunamullu kõigest 20.

Kusjuures selle aasta 36st suurest kaotusest suisa pooled oled olid eriti rõvedad ehk minimaalselt kuueväravalised. Jah, suuresti lagunes noor Pärnu Vaprus (8x), aga oma „panuse“ andsid ka Narva Trans (2x), Paide (2x), Viljandi Tulevik (4x) ja Sillamäe Kalev (2x). Aastal 2016 läks asi piinlikuks kaheksas mängus (4x Rakvere Tarvas), tunamullu vaid kaks korda (mõl. Tartu Tammeka). Karmid faktid. Aga mine võta nüüd kinni, kas tagumised on järele andnud või esimesed eest kihutanud.

Michael Lilander - freekick expert! @michaellilander A post shared by @paidelinnameeskond on Aug 12, 2017 at 1:35am PDT



Aasta küsimärk – FC Infonet

Tiitlikaitsja hooaeg hakkas kraavi poole kiskuma kohe avavoorust, mil kaotati Sepa jalgpallikeskuse avamängus 0:2 Tartu Tammekale. Kuigi mänguliselt oldi suure neliku vääriline, saadi avaringis tappa ka nii Levadialt (0:1), Nõmme Kaljult (2:3) kui ka Floralt (0:1). Halva boonusena viigistati Sillamäe Kaleviga. Tabel ei valetanud. Infonet kogus esimese neljandikuga 13 punkti, mida oli kümne võrra vähem kui Levadial ja Flora. Tol momendil andis see Narva Transi järel viienda koha.

Ah et tiitlit on raskem kaitsta kui võita, ütlete? Võib-olla küll. Aga 17 vooru järel, kui aastaid satsi tüürinud Aleksandr Puštov vallandati, oli kaotus Florale juba 20 (!) punkti. Nii hull ei tohiks ju asi ikka olla!? Ka mehed ise oli nõutud. Kiruti ebaõnne. Osutati mõne tähtsa lüli lahkumisele või vigastusele. Ghana keskkaitsja Ofosu Appiah oli tänavu vaid enese hale vari.

Aleksandar Rogici käe all tehti küll korra kõigile Tallinna klubidele säru, kuid medalirong väljus jaamast ammu enne serblase saabumist. Tegelikult jäigi lõpuni selgusetuks, miks eelmise aasta meister tänavu medalitest vaid und nägi? Miks ei pidanud kaitse? Kas Sergei Mošnikovist ja Nikolai Mašitševist jäi tõesti keskväljale lappimatu auk? Või ületati end hoopis mullu ja tänavu taanduti tavapärasele tasemel?

PL kohtumine Infoneti ja Narva Transi vahel juba käib! Otsepilti näitab ETV2! 📺 #fcitallinn #narvatrans #premiumliiga #matchday A post shared by FCI Tallinn (@fcitallinn) on Sep 22, 2017 at 9:46am PDT



Aasta uppunud laev – Sillamäe Kalev

Laupäeval, paar tundi pärast hooaja lõppu saabus teade, mida võis karta juba suvest saati: jalgpalliliit tühistas majanduslike raskuste tõttu Sillamäe Kalevi Premium liiga litsentsi. Aastaid rahahädas sipelnud, kuid seni alati pinnale jäänud klubi on võlgu mängijatele, teistele töötajatele, alaliidule kui ka näiteks maksuametile. Ainuüksi jalgpalliliidule ollakse võlgu umbes 165 000 eurot.

Kui eelnevatel aastatel on mured ilmnenud pigem hooaja lõppfaasis, siis tänavu algasid mured juba aasta hakul. Näiteks suvel klubist lahkunud Deniss Malov ütles juunis Soccernetile, et "pole veel veebruarikuu eest täispalka saanud“. Sillamäe pusis hõreda koosseisuga küll hooaja lõpuni, kuid langeb alaliidu otsusel tabeli põhja. Uuel aastal jätkab klubi esiliiga asemel tugevuselt neljandas ehk II liigas, kus ei toimu litsentseerimisprotsessi.

Aasta esilekerkija – Herol Riiberg

Herol kes? Flora kasvandiku suvine laenuleminek Viljandi Tulevikku osutus liiga üheks positiivsemaks lükkeks. Riibergist sai Lõuna-Eestis maestro, kelle dirigeerimisel muutus Tuleviku rünnak märksa enamaks kui „pikk ette, ise järele“. Jah, Tulevik lõpetas hooaja eelviimasel kohal, kuid 20aastase poolkaitsja abil hammustati hooaja teises pooles Levadiat (1:0), Infonetti (1:1) kui ka Florat (2:2). Rääkimata tabeli keskmikest. Riibergi isiklikule kontole jäi Viljandis 20 mänguga kuus väravat ja neli resultatiivset söötu.

Aasta kroonik – inglane Matt Walker

Kes oleks arvanud, et valitseva Eesti meistri FC Infoneti 2:1 võit 18. voorus Tartu Tammeka üle talletub igaveseks kaante vahele? Aga nii on, sest Lasnamäe tribüünil istus tol juuliku õhtul teiste seas suur reisi- ja jalgpallisõber Matt Walker (41), kel on uljas ideekülastada ühe hooajaga iga 55 Euroopa jalgpalliliidu UEFA liikmesriigi meistrisarja (va Liechtenstein, mil puudub oma kõrgliiga) mängu. Kui rännakud tehtud, kirjutab inglane oma seiklustest raamatu. Eesti oli 55 Football Nationsi brändi all reisiva Walkeri seitsmes riik, tänaseks on ta väisanud 25 erinevat kõrgliigat. Ring peaks plaani järgi täis saama tuleva aasta mais.

Matt Walker Infoneti Lasnamäe staadionil. (Alar Truu)

Aasta jutupaunik – Martin Vunk

„Kui Pärnusse satud, siis saad surma!“ lausus Pärnu Vapruse poolkaitsja Martin Vunk enda kinnitusel kohtunik Siim Rinkenile, kui polnud nõus oma meeskonna kahjuks ja Paide linnameeskonna kasuks määratud penaltiga. Kalendris säras toona 8. aprill, käis viies mänguvoor.

Hiljem 67 korda rahvuskoondist esindanud Vunk mõistagi kahetses. „Vabandan esmalt kõigi jalgpallisõprade ees, et ma mängusituatsioonis karjuvat ülekohut nähes ei suutnud seda taluda ja kaotasin seetõttu enesevalitsuse,“ alustas ta Õhtulehele saadetud krijalikku pöördumist. „Minu poolt paljude tunnistajate ees kohtunikule öeldu oli emotsionaalne vihapurse, mis ei kujutanud objektiivselt hinnates kohtuniku elule ja tervisele mingit ohtu.“

Raevuhoo tõttu pidi Vunk vahele jätma viis Premium liiga matši (üks vastavalt juhendile + neli distsplinaarkomisjoni otsusega).

📸 Liisi Troska #premiumliiga #kõikonvõimalik #rannastaadion #coolbet #sportlandeesti #nike A post shared by Pärnu JK Vaprus (@jkparnuvaprus) on Jul 15, 2017 at 11:35pm PDT



Aasta „Su nägu kõlab tuttavalt“ – Uku Kõrre

Jätke see nimi hästi meelde, sest 17aastane Uku Kõrre (pildil) võib olla TV3 menusaate tulevane staar. Noormehe laulmisoskuse kohta andmed puuduvad, aga näitlejana on ta nii kõva käsi, et võttis 8. septembril meeskonnakaaslase Toomas Pendi eest punase kaardi. Nimelt tõmbas Pent viimase mehena Viljandi Tuleviku pallivõluri Herol Riibergi määrustevastaselt maha, aga peakohtunik Grigori Ošomkov ajas midagi sassi ning saatis duši alla hoopis Kõrre. Kusjuures viimane oli vea momendil Riibergist mitme meetri kaugusel. Hiljem Kõrre punane kaart vastavalt reeglitele tühistati.

Septembrikuu parim esindusmeeskonna mängija on UKU KÕRRE! Pärnu Vapruse peasponsor Coolbet premeerib kuu parimat Sportlandi kinkekaardiga. Palju õnne Uku! #premiumliiga #coolbet #sportland @uku.korre A post shared by Pärnu JK Vaprus (@jkparnuvaprus) on Oct 5, 2017 at 5:02am PDT



Aasta legend – Andrei Kalimullin

Tänavuse aasta 12. september jäädvustub ilmselt pikkadeks aastateks Maarjamaa jalgpallilukku, sest just tol päeval püstitas Infoneti keskkaitsja Andrei Kalimullin (40) võimsa Eesti rekordi. Kohtumine Paide linnameeskonnaga oli tema karjääri 516. matš siinses kõrgliigas. Tehke järele või makske kinni!

Kusjuures Kalimullin (debüüt aastal 1997 Jõhvi Eesti Põlevkivi särgis) pääses pärast seda platsile vaid korra, seega on kehtiv tippmark 517. Varem hoidis rekordit kolme aasta eest putsad varna riputanud Narva Transi legend Stanislav Kitto, kelle hingele jäi 515 mängu.