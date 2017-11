Ühtlasi jätkub tänavuseks hooajaks meistriliigasse tõusnud Rennes´i õnnetu seeria, kui nelja mänguga on võidu- ja punktiarve avamata. Ainsa nulli pea oleva meeskonnana ollakse kindlalt viimased. Tourcoing neljast mängust võitnud pooled, mis asetab nad kuuendaks.

Andri Aganitsa heast partiist ei väheks, et aidata Montpellier võiduni. Eesti koondise temporündaja sai 2:3 kaotusmängus Chaumont´i vastu kirja 13 punkti. Rünnakul lõi ta maha 12 tõstest 9 ning lisas 4 blokipunkti. See oli meeskonnale hooaja esimeseks kaotuseks, kuid esikohalt see neid ei kukutanud.

Napi kaotuse teenis ka Ardo Kreeki leivaisa Paris Volley, kes jäi 2:3 alla Toulouse´ile. Eestlane platsile ei pääsenud.