Jalgpalli Eesti Esiliiga hooaeg sai täna haarava lõpu kui viimase vooru kohtumises läksid vastamisi tabelis esimest ja teist kohta hoidnud Tallinna Kalev ja Maardu Linnameeskond.

Palliplatsil üksteisele armu ei antud, sest olgugi et eksisteerib ka võimalus, et mõlemad satsid kerkivad tulevaks aastaks meistriliigasse, tagas täna otsepileti ainult vastasseisu võitja.



Maardu tegi kohtumisele ideaalse alguse, kui läks kohtumise 40 sekundil Vitali Gussevi tabamusest 1:0 juhtima. Kalevi eest viigistas 52. minutil Ando Hausenberg ning viigilise tulemuse puhul oleks suurem võitude arv soosinud just pealinna meeskonda.



Selline asjade käik ei rahuldanud muidugi Maardu pallureid, kes maruliselt võiduväravat jahtisid. Sihile jõudsid mehed mängu esimesel lisaminutil, kui Anton Aristovi tsenderduse suunas peaga võrku taas Gussev.



Nii kuulus 2:1 tulemusega mänguvõit Maardule ning lisaks tõstsid mehed kodusel kunstmuruväljakul pea kohale ka Esiliiga võitjakarika. Lisaks tõusis Maardu järgmiseks hooajaks Premium liigasse.



Tallinna Kalev jääb esmalt ootama esmaspäeva, kui koguneb Eesti Jalgpalliliidu juhatus, et arutada liiga edasist struktuuri ja tulevikku pärast Sillamäe Kalevi kõrvaldamist ning Infoneti ja Levadia ühinemist.



Antud hetkel on olemas ka võimalus, et Kalev tõuseb otse meistriliigasse ning üleminekumänge peab hoopis Esiliiga kolmas Rakvere Tarvas.



Esiliiga lõplik tabeliseis:

Kohtumise tipphetked: