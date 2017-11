Kogu maailm teab Cristiano Ronaldo kuulsat väravatähistust, kus portugallane (mõnikord ka palja ülakehaga) teeb hüppel 180-kraadise pöörde ja maandub käed laiali muruplatsil.



Mingi erand pole ka Andri Aganitsa mulluse koduklubi Poitiersi diagonaalründaja Mohamed Al Hachdadi, kes pärast järjekordse ässa virutamist sai Prantsusmaa kõrgliigas hakkama just analoogse tähistusega.



Seda võib Maroko passiga vollemees vast endale lubada, sest nelja mänguga on tema saldosse kogunenud 75 punkti (liiga kuues näitaja) ning Poitiers on Pro A-d alustanud kolme võidu ning ühe kaotusega.