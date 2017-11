BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond andis VTB Ühisliigas tugevale Peterburi Zenitile kõva lahingu, kuid kaotas 89:95. Kaksikduubli teinud Janari Jõesaar põrutas otse: oleksime pidanud võitma!

"Eksisime tähtsatel hetkedel. Lasime neil kolmeseid panna ja andsime mõne ründelaua. Ning 89 punktile vaatamata pidanuksime teatud olukordades ka rünnakul võtma vastu paremaid otsuseid - nii mina ise kui ka terve meeskond," lausus 16 punkti ja 11 lauapalli kogunud Jõesaar kriitiliselt.

"See oli võidetav sats! Hooaja algusega võrreldes on meie meeskond kindlasti edasi läinud ning usun, et lõppude-lõpuks saame hakkama, see võtab lihtsalt aega."