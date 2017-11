Kalev võitis lauavõitluse ja viskas vastasest täpsemalt, kuid vahe tuli sisse pallikaotustega (17 vs 7), lisaks said vastased koguni 40 vabaviset (näiteks Sergei Karasjov 15/15).

"Võistkonnal pole olnud lihtne. Juhtisime Permi vastu lõpu eel, Saraatovis kolm minutit enne lõppu, kuid kaotasime. Õnneks pole näha, et nood kaotused oleks mõjunud meeskonna moraalile halvasti. Ainult nii on võimalik hakata võite koguma, tänagi juhtisime viimasel veerandajal," rääkis Varrak pärast võitluslikku 89:95 allajäämist Peterburi Zenitile.

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreener Alar Varrak nentis, et Ühisliigas on saadud küll viis kaotust, kuid õnneks pole valusad allajäämised meeskonna moraali alla viinud.

Teine valus hetk saabus viis minutit enne lõppu, kui meie panime kolm kolmest mööda ja tegime ühe pallikaotuse ning Zenit lahendas kõik vasturünnakud järjest ära. Seejuures ei teinud me midagi valesti, visked olid õiged."

Homme peaks Tallinna saabuma kauaoodatud täiendus, 21-aastane tagamängija Isaiah Briscoe. Varrak hoiatas, et kiireid imesid ei maksa loota. "Küsimärke on palju. Mitte tema mänguklassi osas, andekas on ta kindlasti, aga kuidas ta siin hakkama saab? Nõudsime pikka katseaega ja lõpuks ta nõustus sellega," avaldas pealik, et katseaja pikkus on üks kuu.